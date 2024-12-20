Три угрозы от елки: как правильно перевезти праздничное дерево в авто

Папы с опытом хорошо знают, что рождественское дерево - груз очень коварный и может оставить по себе в машине долгую память. Стоит учесть это, когда вы будете стоять с наскоро смотанной елкой перед своим открытым багажником. Иначе вам придется потратить некоторое время и средства на возвращение интерьера в первоначальное состояние - особенно если вам посчастливилось приобрести сосну или ель, которые особенно щедры на разного рода сюрпризы.

Итак, самые типичные ошибки при перевозке елки такие:

Не скрутили ветви как следует. В принципе, все виды рождественских деревьев - и елка, и сосна, и ель - "порадуют" перевозчика качествами гарпуна. Они легко входят в багажник/салон и плохо из него выходят. Но проблемы начнутся еще до того, как станет вопрос разгрузки: несвязанные ветки расправятся во все стороны, и где-то поцарапают обивку, где-то засеют иголками, а где-то просто сломаются. Поэтому перед поездкой за елкой надо приготовить веревку, которая в два-три раза длиннее высоты деревца - для его сматывания. А вообще, как показывает давний дедоморозовский опыт, прежде чем увязать дерево веревкой, его следует завернуть в какой-то плотный сплошной материал - пленку или старый плед. Это будет гарантией того, что ни одна веточка не зацепится за проем багажника или детали интерьера;

Не заслоните отделку салона. Как бы тщательно ни были увязаны ветки, хвойное дерево может вымазать интерьер своим клейким соком, который отмыть очень трудно - если вообще возможно. Причем о местах выделения смолы на вашем дереве можно узнать только когда оно отогреется в салоне и "заплачет" в тепле. К тому же во время движения машины елка может сместиться и увеличить площадь "покрытия" смолой. Поэтому даже если перед загрузкой вы обернули деревце каким-то материалом, очень желательно отдельно застелить багажник чем-то типа старого одеяла;

Не учли размеры. Далеко не каждая елка поместится в машину полностью, и в этом нет ничего страшного: вполне возможно оставить его часть снаружи. Надо только соблюсти Правила дорожного движения и обеспечить порядок в месте контакта крышки багажника с деревом. И именно последняя проблема отберет у вас больше всего времени: в зависимости от конструкции машины, крышка багажника либо будет лежать на елке, либо будет стремиться подняться в максимально верхнее положение. И первое, и второе нехорошо. Поэтому крышку надо зафиксировать на расстоянии от торчащего наружу дерева - например, подложив в щель внизу что-то упругое (например, одну-две закрытые пятилитровые бутылки из-под воды) и притянув крышку веревкой. Относительно ПДД - украинские Правила (п. 22.4) предписывают в случае, если груз выступает за габариты машины назад более чем на один метр, обозначать его красно-белым флажком размером 400х400 мм или фонарем (п.30.3).

Коротко

К перевозке живой елки любого вида действительно надо подготовиться, даже если вы будете покупать ее в фирменной упаковочной сетке и даже если у вас достаточно большая машина. Обязательно прихватите с собой какие-то плотный материал, которым можно будет застелить багажник и ту часть салона, куда елка вторгнется. Учтите, что в плане последствий особенно опасна нижняя часть дерева, ведь на ней и ветки крупнее, и отделение смолы более обильное.