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Три загрози. Ігнат назвав причину попередньої повітряної тривоги в Україні

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Попередню масштабну повітряну тривогу в Україні вдень 23 січня спричинили три загрози з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, повітряну тривогу вдень спричинило одразу декілька повітряних загроз з бору Росії.

"Спочатку було інформування про загрозу тактичної авіації з півдня, потім мали інформацію про застосування балістичного озброєння на півночі та сході й також злетіли літаки Ту-22М3 з району Липецька. Є загроза застосування крилатих ракет Х-22, які є крилатими, але атакують вже по балістичній траєкторії", - розповів Ігнат.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, масштабну повітряну тривогу було оголошено в Україні вдень 23 січня. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та пусків ракет.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в Києві (13:24), а потім у Черкаській та Київській областях. Далі тривога поширилась на частину території України, включаючи Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську.

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