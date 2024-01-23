Три угрозы. Игнат назвал причину предыдущей воздушной тревоги в Украине

По его словам, воздушную тревогу днем повлекло за собой сразу несколько воздушных угроз по бору России.

"Сначала было информирование об угрозе тактической авиации с юга, затем имели информацию о применении баллистического вооружения на севере и востоке и также взлетели самолеты Ту-22М3 из района Липецка. Есть угроза применения крылатых ракет Х-22, которые являются крылатыми, но атакуют уже по баллистической траектории", - рассказал Игнат.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине днем 23 января. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики и пусков ракет.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве (13:24), а затем в Черкасской и Киевской областях. Затем тревога распространилась на часть территории Украины, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую.