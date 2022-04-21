У вас три выхода. Арестович обратился к жителям оккупированных территорий, которых мобилизуют

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины. Объяснил им, как можно избежать принужденной мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Для того, чтобы набирать личный состав своих подразделений из числа населения оккупированных территорий. Это нарушение международных норм. Если вас хотят взять в оккупационные войска, то выходы у вас три", - заявил советник главы Офиса президента.

Как отметил Арестович, чтобы избежать принужденной мобилизации на временно оккупированных территориях, у местных есть только три выхода: