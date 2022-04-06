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Три вражеские ракеты попали в ж/д станцию на востоке Украины, есть пострадавшие

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по ж/д станции на востоке Украины (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты вечером 6 апреля нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций на востоке Украины. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина.

"Три ракеты прилетели сегодня вечером на станцию на востоке страны", - написал в Telegram Камышин.

По его словам, в результате вражеского удара повреждены здание вокзала, переходной мост, железнодорожные пути, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны.

"Есть пострадавшие", - добавил глава правления, не уточнив количество раненых и место, где произошел обстрел.

Напомним, ранее Камышин сообщил, что оккупанты несколько раз в день обстреливают железнодорожную инфраструктуру Украины.

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