Три ворожі ракети потрапили в залізничну станцію на сході України, є постраждалі

Російські окупанти ввечері 6 квітня завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій на сході України. В результаті обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишина .

"Є постраждалі", - додав голова правління, не уточнивши кількість поранених і місце, де стався обстріл.

За його словами, в результаті ворожого удару пошкоджено будівлю вокзалу, перехідний міст, залізничні колії, Локомотиви, пасажирські та вантажні вагони.

"Три ракети прилетіли сьогодні ввечері на станцію на сході країни", - написав у Telegram Камишин.

Нагадаємо, раніше Камишин повідомив, що окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничну інфраструктуру України.

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