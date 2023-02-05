Три вийнятки. У яких випадках держслужбовці можуть виїхати з України: пояснення

Кому заборонений виїзд

Нові зміни передбачають, що з 27 січня виїзд заборонено таким особам:

урядовцям, народним депутата там та депутатам місцевих рад,

суддям, прокурорам,

низці посадових осіб інших державних органів, заброньованих за відповідними органами працівників та інших категорій осіб, визначених у п. 2-14 Правил перетинання кордону. Детальний список дізнайтеся тут.

Хто з держпосадовців може виїхати

Таким чином вказані вище особи можуть покинути територію України лише винятково у період службового відрядження. Але все ж є деякі вийнятки.

До таких обставин відносять:

для жінок або батьків-одинаків для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності необхідних документів;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.

При цьому пропуск здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.

Які потрібні документи

Так, під час виїзду жінок за межі України з метою відвідування дітей, окрім паспорта треба мати свідоцтво про народження дитини (дітей) і документи (їх нотаріально засвідчені копії), які б підтверджували перебування дітей за межами України.

Серед них можуть бути: перебування на консульському обліку, перебування на навчанні, перебування на лікуванні тощо.

Для чоловіків додатково до документів, зазначених для жінок, для виїзду до дітей мають бути документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно (свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав чи про визнання матері безвісти відсутньою, рішення суду про оголошення матері померлою).

Важливо. Якщо держпосадовець хоче залишити країну з метою лікування, то необхідно подати документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в нашу державу та листа міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких іноземні медзаклади можуть прийняти.