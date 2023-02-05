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Три исключения. В каких случаях госслужащие могут выехать из Украины: объяснение

Фото: стало известно, в каких случаях госслужащие могут выуехать из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине действует запрет на выезд госслужащих за границу. Однако в новых нормах есть исключения из правил, по которым их все же могут выпустить из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение, опубликованное на правительственном портале.

Кому запрещен выезд

Новые изменения предполагают, что с 27 января выезд запрещен следующим лицам:

  • чиновникам, народным депутатам и депутатам местных советов,
  • судьям, прокурорам,
  • ряде должностных лиц других государственных органов, забронированных за соответствующими органами работников и других категорий лиц, определенных в п. 2-14 Правил пересечения границы. Подробный список узнайте здесь.

Кто из госчиновников может выехать

Таким образом, указанные выше лица могут покинуть территорию Украины только исключительно в период служебной командировки. Но все же есть некоторые исключения.

К таким обстоятельствам относятся:

  • для женщин или родителей-одиночек для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии необходимых документов;
  • для лечения за границей;
  • на основании отдельного решения главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.

При этом пропуск осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Какие нужны документы

Так, во время выезда женщин за пределы Украины с целью посещения детей, кроме паспорта нужно иметь свидетельство о рождении ребенка (детей) и документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие пребывание детей за пределами Украины.

Среди них могут быть: пребывание на консульском учете, пребывание на учебе, пребывание на лечении и т.д.

Для мужчин дополнительно к документам, указанным для женщин, для выезда к детям должны быть документы, подтверждающие статус отца-одиночки, воспитание и содержание ребенка отцом самостоятельно (свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда о лишении матери родительских прав или о признании матери пропавшей без вести), решение суда об объявлении матери умершей).

Важно. Если госчиновник хочет покинуть страну с целью лечения, то необходимо подать документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в наше государство, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых иностранные медучреждения могут принять.

Напомним, что запрет на выезд госслужащим, кроме как в командировку, распространяется и на тех лиц, которые не пригодны к военной службе или имели другие основания для выезда.

Ранее в ГПСУ рассказали, что с момента действия новых норм о запрете выезда должностным лицам из Украины не выпустили двух человек, подпадающих под эти ограничения.

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