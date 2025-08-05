Три види чаю, які не можна пити при діабеті: завжди їх уникайте

Трав'яний чай з алое вера

Трав’яний чай з алое вера - це корисний напій, який поєднує заспокійливі властивості трав і цілющі якості алое вера. Він підтримує травлення, зміцнює імунітет і допомагає очистити організм від токсинів.

Спеціаліст з дитячого харчування Ерін Палінскі-Вейд рекомендує бути обережним, перш ніж пити чай з алое вера.

Споживання алое вера впливає на рівень цукру та ліпідів крові у людей з діабетом 2 типу. Пероральне вживання алое вера призведе до значного зниження рівня глюкози в крові, артеріального тиску та холестерину.

Ці потужні ефекти мають потенційний зворотний бік, оскільки вони можуть спричинити небезпечно низький рівень глюкози в крові для людей, які приймають ліки, що знижують рівень цукру в крові.

Трав'яний чай з ромашкою

Люди з діабетом 2 типу часто мають інші проблеми зі здоров’ям, зокрема фактори ризику серцевих захворювань. Це означає, що вони також можуть приймати інші ліки, зокрема для розрідження крові.

Ромашковий чай століттями використовувався для покращення сну, травлення та психічного здоров'я. Якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові, такі як варфарин, то ромашка може небезпечно взаємодіяти з ліками.

Трав'яний чай з пажитника

Це напій, приготований із насіння або листя пажитника (інша назва - фенугрек). Він має приємний горіховий смак з легкою гіркуватістю і безліч корисних властивостей.

Дієтолог Лорена Драго розповіла, що добавки з пажитника можуть мати гіпоглікемічний ефект, спричиняючи зниження рівня цукру в крові.

Крім того, вони також можуть взаємодіяти з препаратами, що розріджують кров, тому може бути небезпечним для людей з діабетом та серцево-судинними захворюваннями.

Перш ніж використовувати пажитник як трав’яний чай або добавку, проконсультуйтеся з лікарем.

Як харчуватись при діабеті

Насичуйтеся клітковиною

Клітковина допомагає насичуватися та балансувати рівень цукру в крові. Намагайтеся додавати один продукт, багатий на клітковину до кожного прийому їжі та перекусу.

Обирайте корисні поєднання

Фрукти чудово підходять для врегулювання контролю рівня цукру в крові. Поєднуйте їх зі здоровими жирами та білками, які можуть уповільнити травлення вуглеводів.

Можна просто нарізати банан та залити грецьким йогуртом з кількома мигдальними пластівцями зверху.

Наповнюйте раціон овочами

Овочі - найкраща їжа для діабетиків. Вони містять мало вуглеводів і багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Крім того, клітковина допомагає відчувати ситість.

Слідкуйте за рівнем цукру в крові

Варто контролювати рівень глюкози в крові та мати при собі таблетки глюкози або швидкодіючі джерела вуглеводів, такі як звичайна газована вода, сік чи молоко.