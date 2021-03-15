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Три бачення опозиції: Стефанчук розповів, яке використовують у Раді

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 10:47
Три бачення опозиції: Стефанчук розповів, яке використовують у Раді Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті є три бачення опозиції. Але наразі використовується один підхід.

Про це повідомляє прес-служба Апарату ВР.

Вказано, що Стефанчук із представниками Європарламенту та Національного демократичного інституту обговорили хід парламентської реформи, а саме підготовку закону про парламентську опозицію.

"В Україні майже впродовж 30 років діяв принцип: переможцю дістається все. Ми хочемо змінити це й напрацювати модель, за якою буде дотримано максимальний баланс між коаліцією та опозицією. Саме тому для регламентації правового статусу парламентської опозиції ми запропонували внести відповідні зміни до регламенту Верховної ради", - сказав парламентар.

Перший віце-спікер звернув увагу, що існує кілька підходів до розуміння поняття "парламентська опозиція", але Рада наразі зупинилася на одному.

"Перший підхід: парламентська опозиція - це всі фракції та групи, які не увійшли до парламентської коаліції. Другий підхід полягає в тому, що опозиція має бути об’єднаною, як і коаліція. Третій підхід - опозицією є або друга за кількістю фракція, або кількісно більше об’єднання фракцій. Кожен із підходів має свої плюси та мінуси", - зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що у Раді наразі зупинилися на першому підході, відповідно до якого парламентською опозицією є фракції та групи, які не увійшли до коаліції.

Своєю чергою колишній президент Європейського парламенту Пет Кокс поділився своїм баченням, орієнтуючись на спостереження за діяльністю ВР.

"На його думку, переважна більшість парламентської опозиції абсолютно віддана Україні, хоча й не завжди розділяє погляди коаліції. Він висловив готовність поділитися досвідом і надати необхідну підтримку", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" хоче регламентувати роботу коаліції та опозиції у Верховній раді. Депутатам пропонують висловити свої пропозиції до відповідного проекту закону.

Як писало РБК-Україна, раніше перший віце-спікер ВР заявив, що парламент відмовився від напрацювання окремого закону про опозицію.

Так, наприкінці січня спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що опозиційні сили не демонструють "інтенсивну боротьбу" за цей документ.

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