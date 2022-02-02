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Три вещи. Кулеба рассказал, чем Европа сейчас может помочь Украине

Автор: Милан Лелич

Европейские партнеры сегодня могут помочь Украине бороться с российской агрессией. Для этого они могут сделать три вещи.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Что могут сделать страны Европы, чтобы помочь Украине:

  • Иметь единую позицию о неприемлемости требований России.
  • Финализировать перечень санкций, которые ждут РФ в случае нового вторжения, и обнародовать его, чтобы Москва не считала это блефом.
  • Помочь Украине в укреплении ее обороны, в частности в сфере кибербезопасности.

"Каждая страна может выбрать, чем именно она может помочь: это может быть вооружение, может быть амуниция и т.д. Это вопрос политической воли", - заявил глава украинского МИД.

Напомним, министр Кулеба ранее назвал элементы сдерживания РФ от агрессии в отношении Украины.

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Дмитрий КулебаМИД УкраиныВторжение России в УкраинуЕвропа