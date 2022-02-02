Три вещи. Кулеба рассказал, чем Европа сейчас может помочь Украине

Европейские партнеры сегодня могут помочь Украине бороться с российской агрессией. Для этого они могут сделать три вещи.
Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.
Что могут сделать страны Европы, чтобы помочь Украине:
"Каждая страна может выбрать, чем именно она может помочь: это может быть вооружение, может быть амуниция и т.д. Это вопрос политической воли", - заявил глава украинского МИД.
Напомним, министр Кулеба ранее назвал элементы сдерживания РФ от агрессии в отношении Украины.