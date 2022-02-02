Оружие, санкции и дипломатия. Кулеба назвал элементы сдерживания РФ от агрессии

Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал главные элементы сдерживания России от вторжения в Украину. Среди них поставки оружия и разработка санкций со стороны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Нынешние цели РФ выходят далеко за рамки Украины - это разрушение всего мирового порядка, сложившегося после холодной войны. Провал Запада здесь даст сигнал всему миру, что он не в состоянии защитить свои базовые принципы", - сказал министр.

По его словам, нынешняя стратегия сдерживания России предусматривает несколько элементов: оказание Украине военной помощи, разработка санкционных мер против РФ, постоянные визиты представителей Запада в Украину и "сетевая дипломатия".

"Украина знает все, о чем Запад говорит с Россией и все, о чем Россия говорит Западу, что касается Украины", - подчеркнул Кулеба.

По его мнению, текущей концентрации российских войск на данный момент недостаточно для полномасштабного военного вторжения в Украину.

"Чем больше у нас есть оборонного оружия, тем меньше вероятность, что нам придется его применять… Какой бы ни была цена сдерживания РФ, цена войны будет намного выше", - сказал Кулеба, подчеркнув, что текущая эскалация у границ Украине касается не только ее, а и более глобальных вопросов безопасности.

По его мнению, дискуссии об оценках вероятности российского вторжения и его "неизбежности" только играют на руку Москве.

"Каждый сценарий надо воспринимать серьезно, вопрос лишь в тональности (оценок, - ред.), которая адресуется различным аудиториям", - подытожил глава МИД.