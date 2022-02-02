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Три речі. Кулеба розповів, чим Європа зараз може допомогти Україні

Автор: Мілан Лєліч

Європейські партнери сьогодні можуть допомогти Україні боротися з російською агресією. Для цього вони можуть зробити три речі.

Про це на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Що можуть зробити країни Європи, щоб допомогти Україні:

  • Мати єдину позицію про неприйнятність вимог Росії.
  • Фіналізувати перелік санкцій, які чекають РФ у разі нового вторгнення, і оприлюднити його, щоб Москва не вважала це блефом.
  • Допомогти Україні у зміцненні її оборони, зокрема у сфері кібербезпеки.

"Кожна країна може вибрати, чим саме вона може допомогти: це може бути озброєння, може бути амуніція і т.д. Це питання політичної волі", - заявив глава українського МЗС.

Нагадаємо, міністр Кулеба раніше назвав елементи стримування РФ від агресії щодо України.

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Дмитро КулебаМЗСВторгнення Росії до УкраїниЄвропа