Три речі. Кулеба розповів, чим Європа зараз може допомогти Україні

Європейські партнери сьогодні можуть допомогти Україні боротися з російською агресією. Для цього вони можуть зробити три речі.
Про це на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.
Що можуть зробити країни Європи, щоб допомогти Україні:
"Кожна країна може вибрати, чим саме вона може допомогти: це може бути озброєння, може бути амуніція і т.д. Це питання політичної волі", - заявив глава українського МЗС.
Нагадаємо, міністр Кулеба раніше назвав елементи стримування РФ від агресії щодо України.