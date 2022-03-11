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Есть три варианта. Эксперт рассказал, как можно закрыть небо над Украиной

Новина українською →
Киев, Пятница 11 марта 2022 16:04
Есть три варианта. Эксперт рассказал, как можно закрыть небо над Украиной Фото: Эксперт рассказал, как можно закрыть небо над Украиной (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Украинские власти просят НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, которая позволит защитить украинские города от российских ракет и авиации. Несмотря на то, что Североатлантический альянс отказывается закрыть небо над Украиной, есть еще несколько вариантов, которые могут это вопротить.

Об этом РБК-Украина рассказал эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.

По его словам, первый вариант закрытия неба - это реализация силами партнера, например, НАТО, который для закрытия неба использует собственный ресурс. В частности, ракеты, самолеты, в том числе самолеты с дальним выявлением, у которых есть радиолокационные системы, чтобы фиксировать вылет ракеты еще с момента ее запуска, наземные системы и персонал.

Долинце заявил, что системы могут базироваться как в Украине, так и возле ее границ.

"Но мы понимаем, что все равно его самолеты должны находится в воздушном пространстве Украины", - заявил эксперт.

Вторым вариантом закрытого неба является самостоятельное обеспечение бесполетной зоны над страной собственными ресурсами и оборудованием.

"Нужно иметь нужное количество этих комплексов, чтобы полностью перекрывать те или другие части воздушного пространства. Тех ресурсов и сил, которые у нас есть недостаточно для того, чтобы обеспечить полное закрытие неба", - заявил эксперт.

Третий вариант, который является самым реалистичным для Украины, - когда страна закрывает небо с помощью предоставленных ресурсов и сил.

"Страна-партнер поставляет нужные наземные системы, пусковые установки, ракеты, самолеты, радары, доступ к спутниковым данным, специальную технику и устройства, которые позволяют выявлять вражескую авиацию. И в случае необходимости — проводит обучение персонала, чтобы он мог правильно эксплуатировать такие системы", - заявил Долинце.

Он подчеркнул, что последний вариант используется в Израиле, где работает система "железный купол".

"Сначала она строилась на американских системах Patriot. Потом они дополнили ее израильскими разработками. Сейчас она позволяет отражать 95-98% всех ракетных ударов. Но размер территории Израиля и Украины несопоставим. И для обеспечения такого покрытия, как в Израиле, Украине потребуется гораздо больше систем - аналога того же самого Patriot - и его пополнение", - добавил эксперт.

Подробнее о том, как закрыть небо над Украиной читайте в материале РБК-Украина.

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