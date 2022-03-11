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Є три варіанти. Експерт розповів, як можна закрити небо над Україною

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 16:04
Є три варіанти. Експерт розповів, як можна закрити небо над Україною Фото: Експерт розповів, як можна закрити небо над Україною (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько

Українська влада просить НАТО ввести безпольотну зону над Україною, яка дозволить захистити українські міста від російських ракет і авіації. Попри те, що Північноатлантичний альянс відмовляється закрити небо над Україною, є ще кілька варіантів, які можуть це запитати.

Про це РБК-Україна розповів експерт з питань авіації Богдан Долінце.

За його словами, перший варіант закриття неба - це реалізація силами партнера, наприклад, НАТО, який для закриття неба використовує власний ресурс. Зокрема, ракети, літаки, в тому числі літаки з далеким виявленням, у яких є радіолокаційні системи, щоб фіксувати виліт ракети ще з моменту її запуску, наземні системи і персонал.

Долінце заявив, що системи можуть базуватися як в Україні, так і біля її кордонів.

"Але ми розуміємо, що все одно його літаки повинні знаходиться в повітряному просторі України", - заявив експерт.

Другим варіантом закритого неба є самостійне забезпечення безпольотної зони над країною власними ресурсами та обладнанням.

"Потрібно мати потрібну кількість цих комплексів, щоб повністю перекривати ті чи інші частини повітряного простору. Тих ресурсів і сил, які у нас є недостатньо для того, щоб забезпечити повне закриття неба", - заявив експерт.

Третій варіант, який є найреалістичнішим для України, - коли країна закриває небо за допомогою наданих ресурсів і сил.

"Країна-партнер поставляє потрібні наземні системи, пускові установки, ракети, літаки, радари, доступ до супутникових даних, спеціальну техніку і пристрої, які дозволяють виявляти ворожу авіацію. І в разі необхідності - проводить навчання персоналу, щоб він міг правильно експлуатувати такі системи", - заявив Долінце.

Він підкреслив, що останній варіант використовується в Ізраїлі, де працює система "Залізний купол".

"Спочатку вона будувалася на американських системах Patriot. Потім вони доповнили її ізраїльськими розробками. Зараз вона дозволяє відображати 95-98% всіх ракетних ударів. Але розмір території Ізраїлю та України непорівнянний. І для забезпечення такого покриття, як в Ізраїлі, Україні буде потрібно набагато більше систем - аналога того ж самого Patriot - і його поповнення", - додав експерт.

Детальніше про те, як закрити небо над Україною читайте в матеріалі РБК-Україна.

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