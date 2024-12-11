Три українські університети увійшли до світового рейтингу найкращих за онлайн-навчанням

Провідний рейтинг Times Higher Education оголосив результати THE Online Learning Rankings 2024, який визначає університети з найкращою онлайн-підготовкою студентів. Серед українських вишів лідером став Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати рейтингу Times Higher Education.
Сумський державний університет отримав срібний статус за загальним рівнем, але став першим у світі за показником результативності. До рейтингу також увійшов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 є першою спробою оцінити онлайн-навчання на глобальному рівні. До нього включено 56 університетів із різних країн світу, зокрема США, Єгипту, Нової Зеландії, Австралії та Угорщини. Під час аналізу враховували кількість і якість ресурсів для онлайн-навчання, рівень залучення студентів та їхні успіхи.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Київський національний університет імені Т. Шевченка став першим українським вишем, що потрапив до престижного світового рейтингу академічних установ – Academic Ranking of World Universities (ARWU), який щорічно складається незалежною агенцією ShanghaiRanking. У цьому рейтингу університет посідає місце в діапазоні від 901 до 1000.
Також ми розповідали, що університет Ульма в Німеччині створив спеціальний навчальний курс для українських студентів. Нова програма дозволяє отримати одразу два дипломи про вищу освіту – німецький та український.
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