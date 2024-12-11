Три українські університети увійшли до світового рейтингу найкращих за онлайн-навчанням

Сумський державний університет отримав срібний статус за загальним рівнем, але став першим у світі за показником результативності. До рейтингу також увійшов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 є першою спробою оцінити онлайн-навчання на глобальному рівні. До нього включено 56 університетів із різних країн світу, зокрема США, Єгипту, Нової Зеландії, Австралії та Угорщини. Під час аналізу враховували кількість і якість ресурсів для онлайн-навчання, рівень залучення студентів та їхні успіхи.