Три украинских университета вошли в мировой рейтинг лучших по онлайн-обучению

Ведущий рейтинг Times Higher Education объявил результаты THE Online Learning Rankings 2024, определяющего университеты с лучшей онлайн-подготовкой студентов. Среди украинских вузов лидером стал Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты рейтинга Times Higher Education.
Сумской государственный университет получил серебряный статус по общему уровню, но стал первым в мире по показателю результативности. В рейтинг также вошел Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 – первая попытка оценить онлайн-обучение на глобальном уровне. В него включены 56 университетов из разных стран мира, в том числе США, Египта, Новой Зеландии, Австралии и Венгрии. При анализе учитывалось количество и качество ресурсов для онлайн-обучения, уровень привлечения студентов и их успехи.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Киевский национальный университет имени Т. Шевченко стал первым украинским вузом, попавшим в престижный мировой рейтинг академических учреждений – Academic Ranking of World Universities (ARWU), который ежегодно составляется независимым агентством ShanghaiRanking. В этом рейтинге университет занимает место в диапазоне от 901 до 1000.
Также мы рассказывали, что Ульмский университет в Германии создал специальный учебный курс для украинских студентов. Новая программа позволяет получить сразу два диплома о высшем образовании – немецкий и украинский.
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