Три украинских университета вошли в мировой рейтинг лучших по онлайн-обучению

Сумской государственный университет получил серебряный статус по общему уровню, но стал первым в мире по показателю результативности. В рейтинг также вошел Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 – первая попытка оценить онлайн-обучение на глобальном уровне. В него включены 56 университетов из разных стран мира, в том числе США, Египта, Новой Зеландии, Австралии и Венгрии. При анализе учитывалось количество и качество ресурсов для онлайн-обучения, уровень привлечения студентов и их успехи.