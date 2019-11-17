Три украинских буксира продолжают движение к Керченскому проливу

Трое украинских буксиров - "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" продолжают движение по Черному морю в направлении Керченского пролива, чтобы встретить и сопроводить захваченные Россией в ноябре 2018 года у берегов Крыма украинские военные катера. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные международной базы отслеживания судов Мarine Тraffic.

Военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" также продолжают движение к Керченскому проливу. Там в нейтральных водах их должны встретить буксиры.

По данным "Крым.Реалии", в воскресенье 17 ноября украинские буксиры прошли вдоль крымского побережья, миновали Форос, Ялту, Алушту и по состоянию на 19:10 (по киевскому времени) проходили мимо Рыбачьего. По состоянию на 22:55 буксиры прошли немного далее Рыбачьего и движутся в районе Морского.

При этом передвижение украинских военных катеров не отображается в международной базе данных, поскольку украинские военные суда тянут на буксирах с выключенной автоматической идентификационной системой (АИС).

Синоптики прогнозируют в Черном море у берегов Крыма 17-18 ноября слабое волнение, восточный ветер до 5 метров в секунду.

Напомним, 17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года были захвачены в Керченском проливе.

Позже стало известно, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россйской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями. Также была информация, что из портов "Южный", "Черноморск" и "Одесса" за кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Российские СМИ в воскресенье, ссылаясь на данные пограничного управления ФСБ России в Крыму, сообщили, что передача захваченных украинских военных судов состоится 18 ноября.