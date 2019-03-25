ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Три українських біатлоніста оновили особисті рекорди в Кубку світу

Новини » Спорт    25.03.2019 - 13:03
Три українських біатлоніста оновили особисті рекорди в Кубку світу
Фото: Дмитро Підручний (biathlonworld.com)

Для Підручного, Прими та Меркушіної сезон 2018/19 став успішним

Три провідних біатлоніста збірної України поліпшили свої особисті рекорди в загальному заліку Кубка світу сезону 2018-2019 років. Про це повідомляє ua.tribuna.com.

Дмитро Підручний посів підсумкове 18 місце. Раніше його кращим результатом була 27 позиція у сезоні 2016/17.

Анастасія Меркушина закінчила сезон на 35 сходинці. У сезоні 2016/17 вона була 37, що до цього було її найкращим результатом.

Артем Прима теж став 35 за підсумками сезону, його кращий результат також був 37 в сезоні 2016/17.

Нагадаємо, українські біатлоністки в складі Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко виграли бронзові медалі в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону-2019 в шведському Естерсунді.

Українка Абрамова виграла спринт на етапі Кубка IBU Результат лідера Кубка світу з біатлону в гонці анульований
Новини України Кубок мираБиатлон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся