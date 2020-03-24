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Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:07
Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией

В Украине зарегистрировано три отечественные производители тест-систем ПЛЦ-диагностики коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.

"В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем", - сообщил он.

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что сообщения о результатах диагностирования с любых других источников, в том числе и от представителей органов местного самоуправления и т.п., до момента поступления официального подтверждения заражения коронавируса не могут быть верифицированы Минздравом Украины и ЦОЗ.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

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