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Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 12:07
Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Продукція двох із них уже випробовується вірусологічною лабораторією

В Україні зареєстровано три вітчизняні виробники тест-систем ПЛЦ-діагностики коронавірусної інфекції. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Продукція двох із них уже випробовується вірусологічною лабораторією інституту Національної академії наук України.

"Найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво, у держави є кошти на закупівлю тест-систем", - повідомив він.

Разом з тим, у МОЗ заявили, що повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, до моменту надходження офіційного підтвердження зараження коронавірусом не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.

Також РБК-Україна писало, що 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Пізніше введення режиму надзвичайної ситуації схвалили у Львівській області. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.

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