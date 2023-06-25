За три тижні. Британські винищувачі перехопили понад 20 літаків РФ поблизу НАТО

За останні три тижні НАТО шість разів піднімало в повітря літаки. Загалом за 21 день було перехоплено 21 російський літак.

Серед них були:

винищувачі: Су-27М FLANKER B, Су-30СМ FLANKER H;

VIP та інші транспортні літаки: Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB;

літаки збору розвідувальної інформації: Іл-20 COOT A;

дальні бомбардувальники: у-22М BACKFIRE.

Міністерство оборони Британії нагадало, що літаки Typhoon зі складу 1-ої винищувальної ескадрильї Королівських ВПС, що базується в Лоссімуті, працюють з авіабази Амарі з березня в рамках провідного внеску Великої Британії в НАТО.

Typhoon запускаються для моніторингу російських літаків, коли ті не виходять на зв'язок з авіадиспетчерськими службами, що створює загрозу безпеці польотів.

"Ці перехоплення є суворим нагадуванням про цінність колективної оборони та стримування, які забезпечує НАТО. Протягом останніх трьох тижнів Королівські ВПС діяли пліч-о-пліч з нашими союзниками для забезпечення захисту як країн-членів, так і країн-партнерів, і вони можуть бути впевнені в нашій постійній відданості зміцненню європейської безпеки разом з тими, хто поділяє наші цінності", - наголосив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Нагадаємо, на початку місяця британські військово-повітряні сили виявили у повітряному просторі НАТО російські літаки. На їх перехоплення відразу ж направили винищувачі НАТО.

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