Двічі за добу. Поблизу повітряного простору НАТО перехопили російські літаки

Британські військово-повітряні сили 8 та 9 червня виявили у повітряному просторі НАТО російські літаки. На їх перехоплення відразу ж направили винищувачі НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання Mirage.

Зазначається, що увечері 8 червня винищувачі ВПС Британії були спрямовані на перехоплення Іл-20 і Су-27, що летіли поблизу повітряного простору НАТО та Швеції.

Вранці ж 9 червня довелося знову перехоплювати один Ан-12 і один Ан-72, які прямували на південь від материкової Росії до Калінінградської області. Пізніше ще два Ту-22М і два Су-30 також летіли на південь від материкової Росії над Фінською затокою та Балтійським морем.