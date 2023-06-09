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Двічі за добу. Поблизу повітряного простору НАТО перехопили російські літаки

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П'ятниця 09 червня 2023 19:57
Двічі за добу. Поблизу повітряного простору НАТО перехопили російські літаки Фото: російські літаки поблизу повітряного простору НАТО (Royal Air Force)
Автор: РБК-Україна

Британські військово-повітряні сили 8 та 9 червня виявили у повітряному просторі НАТО російські літаки. На їх перехоплення відразу ж направили винищувачі НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання Mirage.

Зазначається, що увечері 8 червня винищувачі ВПС Британії були спрямовані на перехоплення Іл-20 і Су-27, що летіли поблизу повітряного простору НАТО та Швеції.

Вранці ж 9 червня довелося знову перехоплювати один Ан-12 і один Ан-72, які прямували на південь від материкової Росії до Калінінградської області. Пізніше ще два Ту-22М і два Су-30 також летіли на південь від материкової Росії над Фінською затокою та Балтійським морем.

В усіх ситуаціях російські літаки не дотримувалися міжнародних норм, оскільки не змогли належним чином зв’язатися з місцевими регіонами польотної інформації.

Нагадаємо, раніше американські винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники біля Аляски.

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