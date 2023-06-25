RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За три недели. Британские истребители перехватили более 20 самолетов РФ вблизи НАТО

Фото: дальний бомбардировщик РФ Ту-22М (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За последние три недели британские истребители перехватили более 20 российских самолетов, летавших вблизи воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Великобритании.

За последние три недели НАТО шесть раз поднимало в воздух самолеты. Всего за 21 день был перехвачен 21 российский самолет.

Среди них были

  • истребители: Су-27М FLANKER B, Су-30СМ FLANKER H;
  • VIP и другие транспортные самолеты: Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB;
  • самолеты сбора разведывательной информации: Ил-20 COOT A;
  • дальние бомбардировщики: у-22М BACKFIRE.

Министерство обороны Британии напомнило, что самолеты Typhoon из состава 1-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС, базирующейся в Лоссимуте, работают с авиабазы Амари с марта в рамках ведущего вклада Великобритании в НАТО.

Typhoon запускаются для мониторинга российских самолетов, когда те не выходят на связь с авиадиспетчерскими службами, что создает угрозу безопасности полетов.

"Эти перехваты являются строгим напоминанием о ценности коллективной обороны и сдерживания, которые обеспечивает НАТО. В течение последних трех недель Королевские ВВС действовали бок о бок с нашими союзниками для обеспечения защиты как стран-членов, так и стран-партнеров, и они могут быть уверены в нашей постоянной преданности укреплению европейской безопасности вместе с теми, кто разделяет наши ценности", - подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, в начале месяца британские военно-воздушные силы обнаружили в воздушном пространстве НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияВойна России против Украины