За три недели. Британские истребители перехватили более 20 самолетов РФ вблизи НАТО

За последние три недели НАТО шесть раз поднимало в воздух самолеты. Всего за 21 день был перехвачен 21 российский самолет.

Среди них были

истребители: Су-27М FLANKER B, Су-30СМ FLANKER H;

VIP и другие транспортные самолеты: Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB;

самолеты сбора разведывательной информации: Ил-20 COOT A;

дальние бомбардировщики: у-22М BACKFIRE.

Министерство обороны Британии напомнило, что самолеты Typhoon из состава 1-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС, базирующейся в Лоссимуте, работают с авиабазы Амари с марта в рамках ведущего вклада Великобритании в НАТО.

Typhoon запускаются для мониторинга российских самолетов, когда те не выходят на связь с авиадиспетчерскими службами, что создает угрозу безопасности полетов.

"Эти перехваты являются строгим напоминанием о ценности коллективной обороны и сдерживания, которые обеспечивает НАТО. В течение последних трех недель Королевские ВВС действовали бок о бок с нашими союзниками для обеспечения защиты как стран-членов, так и стран-партнеров, и они могут быть уверены в нашей постоянной преданности укреплению европейской безопасности вместе с теми, кто разделяет наши ценности", - подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, в начале месяца британские военно-воздушные силы обнаружили в воздушном пространстве НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители НАТО.

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