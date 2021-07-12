Три ТЭС работают на минимальной мощности, Славянская ТЭС по-прежнему отключена, - "Укрэнерго"

Трипольская, Змиевская и Приднепровская ТЭС (3 из 10 ТЭС в объединенной энергосистеме) работают минимальным составом оборудования, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго".

По состоянию на 12:30 понедельника, 12 июля, на Трипольской ТЭС в работе находится 1 из 6 энергоблоков, на Змиевской - 1 из 10, на Приднепровской - 1 из 5 блоков.

Славянская ТЭС 6-й день не производит электроэнергию из-за "дефолтного" статуса, который она получила из-за невозможности оплатить услуги системного оператора.

Также, по данным "Укрэнерго", не производят электроэнергию Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-5.