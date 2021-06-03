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Три телеканала не придерживаются доли украинского языка в вечерних эфирах, - омбудсмен

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Четверг 03 июня 2021 10:44
Три телеканала не придерживаются доли украинского языка в вечерних эфирах, - омбудсмен Фото: три телеканала не придерживаются языковых квот (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Омбудсмен сообщил о нарушении закона относительно языковых квот на телеканалах "1+1", "Интер" и "Украина". Телеканалы не придерживаются обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

Он сообщил, что с 17 по 23 мая секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка производил мониторинг вечернего эфира телеканалов (прайм-тайм с 18:00 до 22:00). Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции

Было установлено, что продолжительность передач, фильмов, выполненных на государственном языке в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составляет 69,9%, "1+1" - 70,9%; "Интер" - 72,9%. Согласно же закону, такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.

Кроме того, в трансляции рекламы, анонсов передач, фильмов "Интер" и "ICTV" использовали не украинский язык.

"Обращаюсь к Национальному совету Украины по вопросам по телевидению и радиовещанию принять выявленные нами факты во внимание и принять соответствующие меры реагирования, которые предусмотрены действующим законодательством Украины", - отметил омбудсмен.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает просмотр языковых квот, хотя и считает вопрос языка в Украине искусственным.

РБК-Украина писало, что в Нацсовете ранее заявляли, что телеканалы минимально придерживаются языковых квот.

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