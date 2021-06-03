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Три телеканали не дотримуються частки української мови у вечірніх ефірах, - омбудсмен

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Четвер 03 червня 2021 10:44
Три телеканали не дотримуються частки української мови у вечірніх ефірах, - омбудсмен Фото: три телеканали не дотримуються мовних квот (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Омбудсмен повідомив про порушення закону щодо мовних квот на телеканалах "1+1", "Інтер" та "Україна". Телеканали не дотримуються обов'язкової частки державної мови у вечірньому прайм-таймі.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в Facebook.

Він повідомив, що з 17 по 23 травня секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови здійснював моніторинг вечірнього ефіру телеканалів (прайм-тайм з 18:00 до 22:00). Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції

Було встановено, що тривалість передач, фільмів, виконаних державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становить 69,9%, "1+1" - 70,9%; "Інтер" - 72,9%. Відповідно ж до закону, така частка на загальнонаціональних каналах повинна становити не менше як 75%.

Крім того, у трансляції реклами, анонсів передач, фільмів "Інтер" та "ICTV" використали не українську мову.

"Звертаюся до Національної ради України з питань з телебачення та радіомовлення взяти виявлені нами факти до уваги та вжити відповідних заходів реагування, які передбачені чинним законодавством України", - зазначив омбудсмен.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає перегляд мовних квот, хоча і вважає питання мови в Україні штучним.

РБК-Україна писало, що у Нацраді раніше заявляли, що телеканали мінімально дотримуються мовних квот.

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