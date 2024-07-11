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По три та чотири черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 12 липня

Ілюстративне фото: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 12 липня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у п'ятницю, 12 липня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

"Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

При цьому з 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно.

У решту годин буде задіяно три черги.

Як зазначили у ДТЕК, є висока ймовірність, що завтра у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях відключення у світло-сірих зонах відбуватимуться впродовж всієї доби.

 

Відключення світла в Україні

Зазначимо, окрім наслідків російських обстрілів, дефіцит в енергосистемі України спричиняють погодні умови. Споживання електроенергії зростає через аномальну спеку.

Тому сьогодні, 11 липня, обмеження діють протягом всієї доби, введені три та чотири черги відключень.

Енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, що Держенергонагляд анонсував перевірку справедливого застосування графіків відключень світла.

За інформацією відомства, є підстави вважати, що частина операторів системи розподілу (обленерго) "не зовсім правильно застосовували графік погодинних відключень".

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла