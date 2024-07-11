По три та чотири черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 12 липня

Відключення світла в Україні

Зазначимо, окрім наслідків російських обстрілів, дефіцит в енергосистемі України спричиняють погодні умови. Споживання електроенергії зростає через аномальну спеку.

Тому сьогодні, 11 липня, обмеження діють протягом всієї доби, введені три та чотири черги відключень.

Енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, що Держенергонагляд анонсував перевірку справедливого застосування графіків відключень світла.

За інформацією відомства, є підстави вважати, що частина операторів системи розподілу (обленерго) "не зовсім правильно застосовували графік погодинних відключень".

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