В Україні значно зросло споживання електроенергії через спеку: що відомо про графіки
Через аномальну спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому обмеження діють протягом всієї доби, введені три і чотири черги відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначають в "Укренерго", температура перевищує +30 градусів, сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник, 10 липня.
"Тому обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години - три черги", - попереджають енергетики.
Ситуація зі світлом в Україні
Російські війська здійснили вісім масованих атак по Україні. Окупанти цілеспрямовано обстріляли енергооб'єкти. Через це в енергосистемі виник суттєвий дефіцит.
За даними "Укренерго", було втрачено 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.
Додамо, що енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює – читайте у матеріалі.
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