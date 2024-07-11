В Україні значно зросло споживання електроенергії через спеку: що відомо про графіки

Через аномальну спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому обмеження діють протягом всієї доби, введені три і чотири черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Тому обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години - три черги", - попереджають енергетики.

Як зазначають в "Укренерго", температура перевищує +30 градусів, сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник, 10 липня.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська здійснили вісім масованих атак по Україні. Окупанти цілеспрямовано обстріляли енергооб'єкти. Через це в енергосистемі виник суттєвий дефіцит.

За даними "Укренерго", було втрачено 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Додамо, що енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює – читайте у матеріалі.

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