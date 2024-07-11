ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні значно зросло споживання електроенергії через спеку: що відомо про графіки

Україна, Четвер 11 липня 2024 10:45
UA EN RU
В Україні значно зросло споживання електроенергії через спеку: що відомо про графіки Фото: в Україні значно зросло споживання електроенергії через спеку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через аномальну спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому обмеження діють протягом всієї доби, введені три і чотири черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначають в "Укренерго", температура перевищує +30 градусів, сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник, 10 липня.

"Тому обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години - три черги", - попереджають енергетики.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська здійснили вісім масованих атак по Україні. Окупанти цілеспрямовано обстріляли енергооб'єкти. Через це в енергосистемі виник суттєвий дефіцит.

За даними "Укренерго", було втрачено 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Додамо, що енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює – читайте у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Війна в Україні Вимкнення світла
NEWS
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться