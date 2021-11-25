Три страны заявили, что запасов Ирана хватит для производства ядерного заряда

"Евротройка" высказала обеспокоенность "недавней установкой модульной инфраструктуры усовершенствованных центрифуг".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию, тем самым постоянно и необратимо повышая свой ядерный потенциал и подвергая международное сообщество значительному риску", - говорится в коммюнике "евротройки".

Такой шаг, отмечается в заявлении, позволит Тегерану, легче изменять конфигурацию каскада центрифуг, обогащая уран до более высокого уровня.

"Иран также накопил принципиально важный набор знаний по производству ядерного оружия, особенно в области металлического урана", - заметили главы МИД европейских стран, подчеркнув, что подобные знания не имеют преподобного оправдания для использования в гражданских целях.