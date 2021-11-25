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Три країни заявили, що запасів Ірану вистачить для виробництва ядерного заряду

Автор: Артур Родивилов

Іран володіє достатнім обсягом ядерних матеріалів, щоб після додаткового збагачення його вистачило на виробництво більше одного ядерного заряду. Тегеран продовжує нарощувати уран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Євротройка "висловила стурбованість"недавньою установкою модульної інфраструктури вдосконалених центрифуг".

"Ми глибоко стурбовані тим, що протягом більше двох років Іран продовжував систематичну ядерну ескалацію, тим самим постійно і необоротно підвищуючи свій ядерний потенціал і піддаючи міжнародне співтовариство значному ризику", - йдеться в комюніке "євротройки".

Такий крок, наголошується в заяві, дозволить Тегерану, легше змінювати конфігурацію каскаду центрифуг, збагачуючи уран до більш високого рівня.

"Іран також накопичив принципово важливий набір знань з виробництва ядерної зброї, особливо в області металевого урану", - зауважили глави МЗС європейських країн, підкресливши, що подібні знання не мають виправдання для використання в цивільних цілях.

Нагадаємо, 12 квітня Іран у відповідь на санкції Євросоюзу призупинив співпрацю з ЄС з прав людини, тероризму, наркотиків і біженців. У Тегерані заявили, що розглядають можливість введення відповідних обмежень на дії Брюсселя.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

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ІранЯдерна зброя