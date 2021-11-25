Три країни заявили, що запасів Ірану вистачить для виробництва ядерного заряду

"Євротройка "висловила стурбованість"недавньою установкою модульної інфраструктури вдосконалених центрифуг".

"Ми глибоко стурбовані тим, що протягом більше двох років Іран продовжував систематичну ядерну ескалацію, тим самим постійно і необоротно підвищуючи свій ядерний потенціал і піддаючи міжнародне співтовариство значному ризику", - йдеться в комюніке "євротройки".

Такий крок, наголошується в заяві, дозволить Тегерану, легше змінювати конфігурацію каскаду центрифуг, збагачуючи уран до більш високого рівня.

"Іран також накопичив принципово важливий набір знань з виробництва ядерної зброї, особливо в області металевого урану", - зауважили глави МЗС європейських країн, підкресливши, що подібні знання не мають виправдання для використання в цивільних цілях.