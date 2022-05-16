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Три страны согласились защитить Финляндию и Швецию от российской агрессии

Фото: три страны вызвались защитить Финляндию и Швецию от российской агрессии (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Норвегия, Дания и Исландия обещают защитить Финляндию и Швецию, "если они станут жертвами агрессии на своей территории". Речь идет о вооруженной угрозе со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.News.

"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим северным соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвой агрессии на своей территории до получения членства в НАТО", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что ее страна присоединится к Финляндии в стремлении членства в НАТО после вторжения России в Украину.

Объявление появилось после того, как дебаты в парламенте показали, что есть огромная поддержка вступления в НАТО. Из восьми партий Швеции только две меньшие левые партии выступили против этого шага.

Напомним, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении вступить в НАТО. Ожидается, что страны подадут свои заявки в течение ближайших дней.

Как сообщало РБК-Украина, после объявления Финляндией и Швеции своих намерений Россия пригрозила странам ядерным оружием.

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