Три страны согласились защитить Финляндию и Швецию от российской агрессии

Норвегия, Дания и Исландия обещают защитить Финляндию и Швецию, "если они станут жертвами агрессии на своей территории". Речь идет о вооруженной угрозе со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.News.
"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим северным соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвой агрессии на своей территории до получения членства в НАТО", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что ее страна присоединится к Финляндии в стремлении членства в НАТО после вторжения России в Украину.
Объявление появилось после того, как дебаты в парламенте показали, что есть огромная поддержка вступления в НАТО. Из восьми партий Швеции только две меньшие левые партии выступили против этого шага.
Напомним, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении вступить в НАТО. Ожидается, что страны подадут свои заявки в течение ближайших дней.
Как сообщало РБК-Украина, после объявления Финляндией и Швеции своих намерений Россия пригрозила странам ядерным оружием.