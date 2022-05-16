Три країни зголосилися захистити Фінляндію та Швецію від російської агресії

Норвегія, Данія та Ісландія обіцяють захистити Фінляндію та Швецію, "якщо вони стануть жертвами агресії на своїй території". Мова йде про збройну загрозу з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky.News.
"Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова надати допомогу своїм північним сусідам усіма необхідними засобами, якщо вони стануть жертвою агресії на своїй території до отримання членства в НАТО", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
Раніше прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон оголосила, що її країна приєднається до Фінляндії у прагненні членства в НАТО після вторгнення Росії в Україну.
Оголошення з'явилося після того, як дебати в парламенті показали, що є величезна підтримка вступу до НАТО. З восьми партій Швеції лише дві менші ліві партії виступили проти цього кроку.
Нагадаємо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір вступити до НАТО. Очікується, що країни подадуть свої заявки протягом найближчих днів.
Як повідомляло РБК-Україна, після оголошення Фінляндією і Швеції своїх намірів Росія пригрозила країнам ядерною зброєю.