Уже три страны остались открытыми для туристов из Украины

МИД продолжает работать с партнерами в странах Европейского Союза для сохранения свободы путешествий украинцев, сообщил он.

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор", - написал Кулеба.

С условиями въезда в Хорватию можно ознакомиться по ссылке.

Это уже третья страна, которая сохранила условия въезда для украинцев.

Более подробно об условиях для путешествий в материале РБК-Украина "Какие страны принимают украинских туристов. Список и условия".