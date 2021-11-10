RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вже три країни вирішили зберегти попередні умови для в’їзду туристам з України

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку". Попри це, декілька країн блоку вже повідомили про збереження можливості в’їзду для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах Європейського Союзу для збереження свободи подорожей українців, повідомив він.

"Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер", - написав Кулеба.

З умовами в’їзду до Хорватії можна ознайомитись за посиланням.

Це вже третя країна, яка зберегла умови в'їзду для українців.

Раніше стало відомо, що Естонія не змінила правила в'їзду для українців попри виключення нашої країни із "зеленого списку" ЄС.

Нагадаємо, Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців після виключення України зі списку безпечних подорожей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХорватияУкраїна