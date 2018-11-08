Три станції київського метро 8 листопада обмежать свою роботу

Фото: станція "Льва Толстого" (РБК-Україна)

У Києві відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Ренн" (Франція)

Станції київського метро "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" тимчасово обмежать свою роботу ввечері 8 листопада через матч між командами "Динамо" (Київ) та "Ренн" (Франція. )Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу київського метрополітену.

Зокрема, перед початком гри з 18:55 до 19:55 станцію "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, "Палац спорту" - на вихід, а Площа Льва Толстого" - на вхід.

"На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Наголошується, що відповідний механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, вдень, 8 листопада, утворилися численні затори на дорогах столиці. Пробки утворилися переважно в центрі Києва. Зокрема, на правому березі великі пробки зафіксовані на бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського, Інститутській, Шовковичній, Кловському узвозі, Хрещатику, Бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 листопада у матчі Ліги Чемпіонів "Шахтар" пропустив шість м'ячів від "Манчестер Сіті". Але попри поразку донецька команда зберігає шанси на вихід у плей-офф.