Три станции киевского метро 11 ноября ограничат свою работу

Фото: станция метро "Площадь Льва Толстого" (РБК-Украина)

В Киеве состоится футбольный матч между командами "Динамо" и "Мариуполь"

Станции киевского метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно ограничат свою работу вечером 11 ноября в связи с футбольным матчем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

В частности, в этот день на НСК "Олимпийский" будут играть две украинские команды - "Динамо" и "Мариуполь".

"После окончания игры, для надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход до станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого",- отметили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве завершился аукцион на лучшие предложения по строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Победу в тендере одержало ПАО "Киевметробуд". За выполнение работ предприятие предложило стоимость 5 млрд 981 млн 268 тыс 736 гривен.

Добавим, в начале октября в Киеве на станции метро "Почайна", заработал дополнительный сервисный центр для пассажиров метрополитена. В нем пассажиры смогут перенести поездки на новую карточку, в случае ее повреждения, составить заявление на проверку некорректного срабатывания карточки, в том числе банковской, активировать карточку киевлянина, а также получить информацию и подобрать выгодный тариф и способ оплаты.