Три станції київського метро 11 листопада обмежать свою роботу

Фото: станція метро "Площа Льва Толстого" (РБК-Україна)

У Києві відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" та "Маріуполь"

Станції київського метро "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" тимчасово обмежать свою роботу ввечері 11 листопада у зв'язку із футбольним матчем. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу київського метрополітену.

Зокрема, цього дня на НСК "Олімпійський" гратимуть дві українські команди - "Динамо" та "Маріуполь".

"Після закінчення гри, для належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого",- зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у Києві завершився аукціон на кращі пропозиції щодо будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Перемогу у тендері здобуло ПАТ "Київметробуд". За виконання робіт підприємство запропонувало вартість 5 млрд 981 млн 268 тис 736 гривень.

Додамо, на початку жовтня у Києві, на станції метро "Почайна", запрацював додатковий сервісний центр для пасажирів метрополітену. У ньому пасажири зможуть перенести поїздки на нову картку, у разі її пошкодження, скласти заяву на перевірку некоректного спрацювання картки, у тому числі банківської, активувати Картку киянина, а також отримати детальну інформацію та підібрати вигідний тариф і спосіб оплати.