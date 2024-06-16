Три способи створення надійного пароля: поради кіберполіції

Однак зазвичай постає цілком логічне питання, а як створити надійний пароль, який легко запам’ятати, та аби ще й шахраї не змогли його вгадати.

Кіберполіція поділилась лайфхаками, як створювати надійні паролі за допомогою фраз. Це можуть бути цитати, рядки з віршів, пісень, важливі для вас думки чи щось в такому ж стилі.

Використовувати перші літери кожного слова знайомої фрази як основу для комбінації пароля

Наприклад, якщо за основу взяти опис звички найкращого друга: "КіберКіт лежить на дивані та гріється на сонечку" та обрати перші літери слів і додати спеціальні символи та цифри, вийде така комбінація: Kklndtgns!#24.

Зауважимо, що пароль спеціально складений англійською, адже більшість сайтів вимагають, щоб пароль був написаний саме так.

Використовувати всю фразу як пароль

Якщо за основу для пароля взяти афоризм української письменниці Лесі Українки "Без надії сподіваюсь", може вийти така комбінація: BezNadiiSpodivaius. Однак деякі сайти можуть додатково запросити спеціальні символи та цифри, щоб пароль був ще більш надійним.

Поєднувати перші склади чи частини кількох слів фрази

В цьому випадку з афоризму Григорія Сковороди "Бери вершину і матимеш середину" можна взяти лише перші склади слів та додати спеціальні символи та цифри, вийде такий пароль: БеВерМаСер24!, на клавіатурі англійською вийде така комбінація: BeVerMaSer24!.

Як додавати цифри та спеціальні символи до паролів, щоб їх також легко було запам’ятати

Кіберполіція розповіла, що можна замінювати деякі літери фрази, яку ви використовуєте для створення пароля на спеціальні символи та цифри за тільки вам відомою схемою. Наприклад, літеру "о" замінювати на знак "%" тощо.

"Це лише кілька прикладів (не копіюйте їх дослівно!), як створити та легко запам’ятати надійний пароль! Ви також можете використовувати власні способи створення паролів, головне, щоб їх не змогли відгадати шахраї", - наголосили правоохоронці.