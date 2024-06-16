Три способа создания надежного пароля: советы киберполиции

Однако обычно возникает вполне логичный вопрос, а как создать надежный пароль, который легко запомнить, дабы еще мошенники не смогли его угадать.

Киберполиция поделилась лайфхаками, как создавать надежные пароли с помощью фраз. Это могут быть цитаты, строчки из стихов, песен, важные для вас мысли или что-то в таком же стиле.

Использовать первые буквы каждого слова знакомой фразы в качестве основы для комбинации пароля

Например, если за основу взять описание привычки лучшего друга: "КіберКіт лежить на дивані та гріється на сонечку" и выбрать первые буквы слов и добавить специальные символы и цифры, получится такая комбинация: Kklndtgns!#24.

Заметим, что пароль специально составлен на английском, ведь большинство сайтов требуют, чтобы пароль был написан именно так.

Использовать всю фразу как пароль

Если за основу для пароля взять афоризм украинской писательницы Леси Украинки "Без надії сподіваюсь", может получиться следующая комбинация: BezNadiiSpodivaius. Однако некоторые сайты могут дополнительно запросить специальные символы и цифры, чтобы пароль был еще более надежным.

Сочетать первые слоги или части нескольких слов фразы

В этом случае из афоризма Григория Сковороды "Бери вершину і матимеш середину" можно взять только первые слоги слов и добавить специальные символы и цифры, выйдет такой пароль: БеВерМаСер24!, на клавиатуре на английском выйдет следующая комбинация: BeVerMaSer24!.

Как добавлять цифры и специальные символы в пароли, чтобы их также легко было запомнить

Киберполиция рассказала, что можно заменять некоторые буквы фразы, используемой для создания пароля на специальные символы и цифры по только вам известной схеме. Например, букву "о" заменять на знак "%" и т.п.

"Это всего несколько примеров (не копируйте их дословно!), как создать и легко запомнить надежный пароль! Вы также можете использовать собственные способы создания паролей, главное, чтобы их не смогли угадать мошенники", - отметили правоохранители.