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Три "Шахеди" атакували нафтобазу в Кіровоградській області, - ОВА

Фото: три "Шахеди" атакували нафтобазу в Кіровоградській області (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти цієї ночі запустили три іранські дрони "Шахед" по нафтобазі в Кропивницькому Кіровоградської області. Внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є "прильоти". Близько третьої ранку, одразу 3 Шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі", - написав Райкович.

За його словами, внаслідок цієї атаки жертв немає, всі служби відпрацювали оперативно.

"Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється", - додав Райкович.

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня війська РФ атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Всього окупанти застосували до 26 "Шахедів", з них 21 вдалося збити.

Додамо, що окрім Кіровоградської області "прильоти" зафіксували у Миколаївській області та Дніпрі.

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