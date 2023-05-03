Три "Шахеда" атаковали нефтебазу в Кировоградской области, - ОВА

"Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть "прилеты". Около трех утра, сразу 3 Шахеда "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре", - написал Райкович.

По его словам, в результате этой атаки жертв нет, все службы отработали оперативно.

"Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется", - добавил Райкович.

Напомним, что в ночь на 3 мая войска РФ атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Всего оккупанты применили 26 "Шахеда", из них 21 удалось сбить.

Добавим, кроме Кировоградской области "прилеты" зафиксировали в Николаевской области и Днепре.

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