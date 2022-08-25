Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: Росія втратила у війні вже близько 45 850 своїх військових (wikipedia.org)

Українські бійці за добу знищили ще 150 окупантів та приземлили три ворожі гелікоптери. Загалом Росія вже втратила від початку повномасштабної війни близько 45850 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.