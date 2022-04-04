Три самолета, крылатые ракеты и вертолет: названы пораженные российские воздушные объекты

За 3 апреля зенитным ракетным войскам Воздушных сил Украины удалось поразить несколько объектов армии РФ. Среди них – три самолета, две крылатые ракеты, а также один боевой вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

За прошедшие сутки украинским военным удалось сбить российские самолеты Су-34 и Су-35. Также в небе над Украиной поражен самолет-ретранслятор Ил-22. Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета разгерметизирована кабина, из-за чего пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

Истребители Воздушных сил Украины вытесняют врага на определенных направлениях, а также прикрывают ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.