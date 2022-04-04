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Три літаки, крилаті ракети і вертоліт: названі уражені російські повітряні об'єкти

Збитий літак РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

За 3 квітня зенітним ракетним військам Повітряних сил України вдалося вразити кілька об'єктів армії РФ. Серед них-три літаки, дві крилаті ракети, а також один бойовий вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

За минулу добу українським військовим вдалося збити російські літаки Су-34 і Су-35. Також у небі над Україною вражений літак-ретранслятор Іл-22. З перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що у літака розгерметизована кабіна, через що пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

Винищувачі Повітряних сил України витісняють ворога на певних напрямках, а також прикривають ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації, які завдають ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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