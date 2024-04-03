За неделю в Сумской области остановили три российских ДРГ, - глава ОВА
Три российские ДРГ пытались зайти в Сумскую область за последнюю неделю, однако пограничники их остановили. Всего за 2023 год на подступах к Украине задержали 52 диверсионно-разведывательные группы из РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире марафона "Єдині новини" заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
По его словам, больше всего вреда сейчас наносят управляемые авиаракеты. За три месяца зафиксировано 412 авиаударов с применением КАБов. Повторов использования авиабомб весом 1500 кг в Сумской области больше не было.
Артюх добавил, что за весь период эвакуации из приграничья области удалось вывезти в более безопасные места более 11,5 тысяч человек. Более 1700 из них - дети.
Напомним, 2 марта Россия нанесла авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Погибших нет.
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, Россия продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Однако их попытки наступления не прекращаются и в Харьковской и Черниговской областях.
В связи с этим, Украина строит масштабную линию обороны и фортификационные сооружения у северной границы. В частности возводят опорные пункты из железобетонных конструкций, где смогут укрываться военнослужащие, а также обустраивают места для ведения огня.
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