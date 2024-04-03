За неделю в Сумской области остановили три российских ДРГ, - глава ОВА

Три российские ДРГ пытались зайти в Сумскую область за последнюю неделю, однако пограничники их остановили. Всего за 2023 год на подступах к Украине задержали 52 диверсионно-разведывательные группы из РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире марафона "Єдині новини" заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.