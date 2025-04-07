Три російські ЗРК "Бук" знищено за добу у Курській області: Сили оборони показали відео

"В районі Курщини оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП впродовж 12 годин виявили та уразили три ЗРК "Бук" противника", - підписано відео.

Як розповіли військові, пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці "Бук-М2", яку противник замаскував у лісосмузі. Удар по техніці призвів до детонації ракет та її знищення.

Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари.

Варто зауважити, що радар є ключовим елементом ЗРК, що призначений для "підсвічування" повітряних цілей та наведення ракет. А його знищення підриває бойові спроможності комплексу.

ЗРК "Бук"

ЗРК Бук-М3 - це сучасна модифікація радянського середньо- та дальньообсервуваного зенітно-ракетного комплексу, розроблена для ефективної боротьби з різноманітними повітряними цілями на середніх та великих дистанціях. Система здатна знищувати літальні апарати, балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Комплекс оснащений радаром для пошуку, супроводу та наведення на цілі, що забезпечує високу точність і ефективність у складних умовах електронного подавлення. ЗРК Бук-М3 може вражати кілька цілей одночасно на дальності до 70 км і висотах від 15 до 25 км, що робить його дуже потужним засобом протиповітряної оборони.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський розповів, що підрозділами Сил безпілотних систем Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор".

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що безпілотні системи стали одним із найважливіших елементів війни. Зокрема, у лютому цього року кількість уражених і знищених цілей зросла на 22% у порівнянні з січнем.