Три российских ЗРК "Бук" уничтожены за сутки в Курской области: Силы обороны показали видео

"В районе Курщины операторы 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Шмель" 78 ОДШП в течение 12 часов обнаружили и поразили три ЗРК "Бук" противника", - подписано видео.

Как рассказали военные, пилоты нанесли точные удары FPV-дронами по пускозарядной установке "Бук-М2", которую противник замаскировал в лесополосе. Удар по технике привел к детонации ракет и ее уничтожению.

Также операторы батальона поразили две пусковые установки ЗРК "Бук-М3", повредив их радары.

Стоит заметить, что радар является ключевым элементом ЗРК, который предназначен для "подсветки" воздушных целей и наведения ракет. А его уничтожение подрывает боевые возможности комплекса.

ЗРК "Бук"

ЗРК Бук-М3 - это современная модификация советского средне- и дальнеобсервированного зенитно-ракетного комплекса, разработанная для эффективной борьбы с различными воздушными целями на средних и больших дистанциях. Система способна уничтожать летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Комплекс оснащен радаром для поиска, сопровождения и наведения на цели, что обеспечивает высокую точность и эффективность в сложных условиях электронного подавления. ЗРК Бук-М3 может поражать несколько целей одновременно на дальности до 70 км и высотах от 15 до 25 км, что делает его очень мощным средством противовоздушной обороны.

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что подразделениями Сил беспилотных систем Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих "Бук-М3", "Тор".

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что беспилотные системы стали одним из важнейших элементов войны. В частности, в феврале этого года количество пораженных и уничтоженных целей выросло на 22% по сравнению с январем.