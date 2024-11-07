Три російські НПЗ частково зупинилися: розвідка назвала причини

Як зазначає розвідка, зупинка НПЗ негативно вплине на внутрішні обсяги нафтопереробки, виконання експортних зобов’язань, погіршить ситуацію з постачанням пального на внутрішній ринок та збільшить витрати на технічне обслуговування і модернізацію підприємств.

Обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8-2 млн тонн на місяць.

Служба зовнішньої розвідки наголошує, що причина простою НПЗ - це обмежений доступ до західного обладнання і компонентів внаслідок міжнародних санкцій та неможливість заміщення іноземних запчастин, необхідних для технічного обслуговування та модернізації.

"Фактично російська програма імпортозаміщення не дала суттєвих результатів. Власне російські виробники обладнання забезпечують лише близько 30-45 % потреб ринку і лише у деяких компонентах (насоси, компресори, реактори тощо)", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, Росії також не вдалося замінити обладнання китайськими технологіями.