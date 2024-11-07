Три российских НПЗ частично остановились: разведка назвала причины

Три нефтеперерабатывающих завода в России частично остановили работу из-за санкций. Россияне не смогли завершить ремонт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки в Facebook.
Как отмечает разведка, остановка НПЗ окажет негативное влияние на внутренние объемы нефтепереработки, выполнение экспортных обязательств, ухудшит ситуацию с поставкой горючего на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.
Объем нефтеперерабатывающих мощностей при простое составит 1,8-2 млн тонн в месяц.
Служба внешней разведки отмечает, что причина простоя НПЗ - это ограниченный доступ к западному оборудованию и компонентам в результате международных санкций и невозможность замещения иностранных запчастей, необходимых для технического обслуживания и модернизации.
"Фактически российская программа импортозамещения не дала существенных результатов. Собственно, российские производители оборудования обеспечивают лишь около 30-45% потребностей рынка и только в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.п.)", - говорится в сообщении.
По данным разведки, России также не удалось заменить оборудование китайскими технологиями.
Украинские защитники провели десятки операций против НПЗ и нефтебаз на территории РФ и на оккупированных территориях Украины. Силы обороны "охотятся" на объекты, снабжающие топливом оккупационные войска.
К примеру, в ночь на 1 сентября в Москве был атакован нефтеперерабатывающий завод. По словам мэр Москвы, атака дронов вызвала пожар в "отдельном техническом помещении" предприятия.
После удара Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил перегонку нефти.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.